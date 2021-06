Benevento. Foggia: "Caserta uomo giusto. Partiamo da basi solide"

Alla presentazione del nuovo tecnico Fabio Caserta, per il Benevento, oltre al nuovo allenatore e al presidente Vigorito, c'era anche il D.s. Pasquale Foggia che ha risposto alle domande inerenti il mercato e la costruzione della nuova rosa. Queste le sue parole:

"Ripartire dopo una retrocessione è sempre difficile perché c'è tutta una serie di riflessioni da fare. La scelta di Caserta è dovuta alla qualità della persona e non all'età perché quest'ultima è un elemento relativo. Lo conoscevo da calciatore perché spesso abbiamo giocato contro. E' un allenatore di campo e per noi è fondamentale. Con lui ed il presidente ci siamo trovati fin da subito.

Il mercato non ha date precise se non quella della chiusura. Abbiamo tanti calciatori sotto contratto e la base c'è. Ci sarà il mercato e ascolteremo le offerte che ci verranno presentate per poi allestire una rosa confacente ai desideri dell'allenatore. Per costruire la nuova rosa partiremo dalla base tecnico-tattica e poi seguiranno valutazione sugli altri aspetti come quello economico e dell'ingaggio".