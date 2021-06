Picerno, i convocati di Palo per la finale contro la Fidelis Andria

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno, Antonio Palo, per la gara in programma domani allo stadio “Donato Curcio” alle ore 16, valida per la finale play-off contro la Fidelis Andria.

PORTIERI: Giuliani (01), Summa (03), Siani (01)

DIFENSORI: Caiazza (99), Finizio, Allegretto (01), Nossa, Ligorio, Girasole (00), Dametto

CENTROCAMPISTI: Oyewale (00), Guerra, Stasi (02), Kosovan, Dettori, Carnevale (00), Togora (02), Pitarresi

ATTACCANTI: Iadaresta, Albadoro, Esposito, D’Angelo, Konè

INDISPONIBILI: Origlia (infortunato)

