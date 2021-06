IamC - La Reggiana pesca in Serie D: in arrivo Chiesa dal Belluno

Una retrocessione in Serie C amara quest'anno per una Reggiana che però vuole subito rimediare, costruendo una corazzata in grado di poter vincere nuovamente il campionato per tornare in cadetteria.

Non solo giocatori esperti per la categoria ma anche giovani di prospettiva: è in dirittura d'arrivo infatti il trasferimento che porterà il giovane difensore Denis Chiesa in forza ai granata.

Classe 2001, il centrale è stato un perno inamovibile nello scacchiere del Belluno nel girone C di Serie D nell'ultima stagione ed è ora pronto a far il salto tra i professionisti.