IamC - Vis Pesaro, conferma per Cannavò in prestito dall'Empoli?

Raffiche di gol nelle giovanili del Palermo, stesso copione nella Primavera dell'Empoli. L'ultima stagione, la prima tra i professionisti, 5 gol in Serie C. Sicuramente Kevin Cannavò si può annoverare tra i talenti emergenti del panorama calcistico italiano.

Lo sa bene la Vis Pesaro che gli ha dato fiducia nell'ultima stagione e che in questi giorni ha chiesto il rinnovo del prestito all'Empoli per il giovane attaccante classe 2000 originaria di Partinico.

I marchigiani hanno intuito le potenzialità del bomber e vogliono bruciare la concorrenza per assicurarsi per un altro anno le sue prestazioni, sperando nell'exploit definitivo.