Foggia, una foto a sorpresa con Zeman che fa sognare

Una foto di Zdenek Zeman in compagnia del neo socio Nicola Canonico e del presidente Maria Assunta Pintus, postata sui social dal club rossonero, fa sognare Foggia. Il nome del tecnico boemo, fautore di Zemanlandia, è tornato prepotentemente di moda negli ultimi giorni, accostato a più riprese alla panchina dei satanelli.

Anche se dall'immagine sembrerebbe scontato il ritorno di Zeman al Foggia, ad ora non c'è stato ancora alcun comunicato ufficiale da parte del club e pertanto soltanto nelle prossime ore se ne saprà di più. Da capire, nei dettagli, se Zeman andrebbe a ricoprire l'incarico di tecnico, di dirigente o se il suo ritorno sia solo associato alla manifestazione di venerdì 25 che vedrà in campo allo "Zaccheria" le ex stelle rossonere, annunciata proprio questa mattina dalla società.

Fatto sta che l'effetto Zeman ha creato come al solito un grandissimo entusiasmo nella piazza rossonera.