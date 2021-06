Picerno, Greco: "Grazie al presidente e al vice per la vicinanza"

“Grazie al presidente Donato Curcio per l’opportunità che ci ha dato. Grazie per i sacrifici economici e personali che fa. Per tutti gli sforzi profusi anche quest’anno per la squadra e per la comunità di Picerno. Grazie anche al vice presidente Gianvito Curcio, perché in quest’anno difficile è stato sempre vicino è presente e si è impegnato tantissimo anche per i lavori allo stadio. Grazie”.

Sono le parole del direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, all’indomani della chiusura della stagione calcistica 2020/2021.

Ufficio Stampa Az Picerno