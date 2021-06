S.Levante-Borgosesia 2-4, successo inutile per i granata

Il Borgosesia chiude con un successo e tanti rimpianti il girone A di Serie D, i granata vincono quattro a due in casa del Sestri Levante e possono solo recitare il “mea culpa” per i punti persi contro Pontdonnaz e Caronnese che potevano quanto meno portare Bramante e compagni allo spareggio.

La cronaca Subito avanti i padroni di casa con un gol di Buso su assist di Facundo, il Sestri Levante sfiora il raddoppio con lo stesso Buso e con Facundo ma Galli è attento in entrambe le occasioni, al 24’ il Borgosesia pareggia, Aloia impegna di testa Distasio, Rivi al secondo tentativo insacca; Attorno alla mezzora lancio di Bramante per Perego e gran gol di quest’ultimo che permette ai valsesiani di finire avanti il primo tempo. Dopo una chance di pareggio per Croci il Borgosesia fa tris con la prima rete in serie D del giovane Omoregbe, Il Sestri Levante accorcia le distanze con Cuneo ma è Bramante al 38’ a firmare il definitivo quattro a due.