Turris, licenza stadio Liguori: depositata la documentazione

Alla scadenza odierna, la S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver depositato, presso gli organi federali competenti, tutta la documentazione infrastrutturale prescritta per il rinnovo della Licenza nazionale 2021-2022/Lega Italiana Calcio Professionistico in favore dello stadio “Amerigo Liguori”, ivi comprese le licenze ai sensi degli articoli 68 e 80 del Tulps rilasciate dal Comune di Torre del Greco all’esito dell’ultimo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi in data 19 giugno.

Approvato, dalle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza,anche il progetto relativo all’adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie e per le operazioni di prefiltraggio all’esterno dello stadio, finalizzando un comune sforzo, richiesto dall’approssimarsi dei termini per l’iscrizione della Turris al prossimo campionato, che la società ha condiviso con il locale commissariato di polizia diretto dalla dottoressa Andria, l’assessorecon delega allo Sport, Giuseppe Speranza, ed il Settore Sport dell’ente comunale guidato dal responsabile ad interim, Gennaro Russo.

Ufficio stampa Turris Calcio