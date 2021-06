Potenza, sarà una settimana intensa di impegni Gallo stasera in città

Sarà una settimana intensa piena di impegni per il Potenza. A partire da una parte delle quote sociali che saranno cedute dal presidente Salvatore Caiata all'associazione "Potenza 1919". E' stato confermato in diretta dal numero uno rossoblu nel corso di una trasmissione organizzata da "Cuore da leone". Staserà arriverà il tecnico Fabio Gallo in città e si parlerà del prossimo campionato, oltre alle date per il ritiro, che si svolgerà in sede dal 17 al 19 luglio. Il Potenza ha già sistemato inoltre la questione ai criteri infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali che era in scadenza nella giornata odierna e lavorerà per un prolungamento della concessione del Viviani in cambio di lavori per migliorare la struttura. Infine si attende il passaggio di consegna dell'ex Enaoli dalla Regione al Comune e il club potrà così utilizzare l'impianto per realizzare un centro dedicato al settore giovanile.