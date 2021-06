Benevento. E' ormai fatta per un esterno offensivo che ritrova Caserta

Il mercato del Benevento, dopo l'annuncio di mister Fabio Caserta, comincia ad entrare nel vivo con le prime trattative portate avanti dalla società su indicazioni specifiche del tecnico.

Il primo nome che l'ex allenatore del Perugia ha fatto alla società giallorossa è quello di Salvatore Elia, esterno offensivo che Caserta ha avuto ai suoi ordini sia nell'esperienza alla Juve Stabia che in quella in Umbria con il club di Santopadre. Il ragazzo era in prestito al Perugia dall'Atalanta con diritto di riscatto in favore dei biancorossi per circa mezzo milione di euro e controriscatto in favore della società del presidente Percassi per una cifra di poco superiore. Attualmente il cartellino è di proprietà del club orobico che ha fatto valere il proprio contro-diritto acquistando del tutto il calciatore.

Il Benevento sta quindi trattando direttamente con il D.s. atalantino Sartori e l'esito positivo della trattativa potrebbe essere annunciato già il primo giorno di mercato. Insieme all'annuncio si attende anche di conoscere quale sarà la formula per l'approdo di Elia nel Sannio: si valuta se inserire nell'accordo di prestito un diritto per il futuro acquisto in favore del Benevento.