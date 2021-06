Premio Facco, il vincitore è Riccardo Capogna

Durante il match di ritorno della finale play-off tra Alessandria e Padova è stato premiato il gol più bello della regular season 20/21 del campionato di serie C.

Il vincitore del premio “Mario Facco” in memoria dell’ex calciatore, allenatore e opinionista televisivo è stato Riccardo Capogna per la rete messa a segno contro il Lecco nel derby in cui la sua squadra ha vinto quattro a zero; un bel riconoscimento per l’ex Gozzano autore di una grande stagione e su cui hanno messo gli occhi tante squadre in vista della prossima stagione.