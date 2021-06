Serie D girone A, ai play-off la Sanremese

Ben 47 gol nell’ultimo turno del girone A di Serie D che doveva solo decidere la quarta e ultima partecipante ai play-off, la spunta la Sanremese che vince 4 a 3 contro il Chieri e approfitta del 2 a 2 del Legnano a Casale per superare i “lilla”.

Potrebbe essere importante anche il secondo posto della Castellanzese, lombardi sconfitti due a uno ad Imperia ma che potrebbero approfittare della rinuncia alla serie C del Gozzano sulla quale i “rumors” si fanno sempre più insistenti, i novaresi chiudono la stagione vincendo tre a due in casa della Folgore Caratese.

Due i pareggi di giornata, il Vado chiude la sua esperienza in serie D con uno spettacolare tre a tre interno contro l’Arconatese; vittoria inutile del Borgosesia sul campo del Sestri Levante, il quattro a due non evita la retrocessione ai granata, festeggia nonostante la sconfitta cinque a due contro la Lavagnese il Fossano che ottiene una permanenza in categoria insperata dopo il girone d’andata. Il big match di giornata va al Pontdonnaz che supera due a uno e scavalca il Bra al terzo posto, nel posticipo il Derthona centra a Varese la terza vittoria consecutiva mentre nell’ultimo incontro di giornata il Saluzzo batte due a uno la Caronnese.

Risultati e classifica di giornata