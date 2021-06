Crb, affidato l'ufficio giuridico agli Avvocati Vizzino e Colucci

Il Comitato Regionale Lnd Basilicata, in persona del Presidente Piero Rinaldi, ha costituito ufficialmente il suo Ufficio Giuridico. Ne faranno parte gli avvocati Luis Vizzino – professore a contratto presso la cattedra di Diritto dello Sport dell’Università di Salerno, Facolta’ di Giurisprudenza, componente della Commissione di Diritto dello Sport al CNF, Consiglio Nazionale Forense e Mariano Colucci specializzato in diritto sportivo ed ex giudice sportivo della Delegazione provinciale di Potenza del CRB.

Ufficio Stampa Lnd Basilicata