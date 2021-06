Capocannoniere Euro 2020: Lukaku, Ronaldo, Wijnaldum o... Schick?

E' un Euro 2020 bello frizzante quello visto fino ad oggi. Tre gironi sono ormai conclusi con Italia, Galles, Belgio, Danimarca, Olanda e Austria qualificate al turno successivo, in attesa di capire chi tra Ucraina, Finlandia e Svizzera possa rientrare tra le migliori terze.

Un campionato europeo che al momento ha visto anche "l'assenza" di prestazioni sontuose da parte di grandi nomi dalle aspettative altissime: Kane, Benzema, Morata, Modric, stanno mancando all'appuntamento con il torneo.

C'è chi invece sta confermando quanto ci si aspettava: in cima alla classifica cannonieri infatti troviamo Ronaldo e Lukaku, ma sono presenti anche due nomi a sorpresa come Schick e Wijnaldum. Soprattutto l'attaccante ceco ha totalizzato fin qui ben 3 reti in due match, in attesa della sfida contro l'Inghilterra, e messo a segno un centro contro la Scozia che è già tra i candidati come gol più bello del torneo.

I vari bookmakers, come riporta il sito di comparazione quote Oddschecker, danno per favoriti ovviamente Lukaku e Ronaldo (tra quota 3 e quota 5), ma non escludono un nome a sorpresa come Schick ad esempio quotato 11. Presente ovviamente anche Immobile a quota 8, pronto a dar filo da torcere ai fenomeni in cima.