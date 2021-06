Picerno, Curcio e Greco: "Ripartiamo dall'entusiasmo dei tifosi"

"Grazie di cuore ai tifosi della Leonessa, per la loro vicinanza e il loro sostegno in questa annata molto difficile. Quello che abbiamo fatto in questa stagione, è dedicato a loro, ai tifosi, alla splendida comunità picernese. Come sempre si sono dimostrati straordinari, facendo sentire la loro vicinanza, il loro calore e la loro spinta anche nel difficile periodo di emergenza. Ripartiamo anche dal loro entusiasmo per gettare nuove basi per il futuro".

Sono le parole del presidente del Picerno, Donato Curcio, e del direttore generale della società melandrina, Vincenzo Greco.

Ufficio Stampa Az Picerno