Potenza, la Bcc affiancherà ancora Caiata E' arrivato Gallo in città

Dopo la documentazione sulla disponibilità del Viviani, è il momento della fideiussione e dell'ultima procedura per partecipare alla serie C. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata il direttore della Bcc Costantino ha comunicato al presidente del Potenza Salvatore Caiata che il consiglio d'amministrazione della ha deliberato la fideiussione per l'iscrizione. Intanto è arrivato il tecnico Gallo in città per discutere della preparazione precampionato e delle scelte di mercato. Giovedì l'associazione "Potenza 1919" entrerà in società e una parte delle quote saranno cedute gratuitamente da Caiata.