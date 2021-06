Benevento. Comincia a scaldarsi anche il mercato in uscita

Di offerte ufficiali pervenute al Benevento non ce ne sono ancora ma è ormai noto a tutti che i pezzi pregiati della rosa giallorossa interessino diverse squadre sia di Serie B che di Serie A.

Lorenzo Montipò, portiere giallorosso nelle ultime 3 stagioni e con il contratto in scadenza a giugno 2022, interessa molto al Torino che lo vorrebbe come erede di Sirigu. Prima, però, di rendere palese l'interesse al Benevento bisognerà che prima la società di Urbano Cairo trovi una sistemazione all'attuale secondo portiere della Nazionale italiana.

Gaetano Letizia, così come Luca Caldirola, parrebbero essere obiettivi del Brescia di Pippo Inzaghi. Sul terzino napoletano, però, c'è l'interesse anche di Castori, tecnico della Salernitana, che lo ritroverebbe dopo la positiva esperienza con il Carpi, e dell'Empoli. Montasser Talbi, se dovesse rifiutare il campionato di Serie B, verrà ceduto in prestito ad una squadra estera. Kamil Glik spera di ricevere proposte interessanti dopo il rientro dagli Europei con la Polonia: quello del difensore polacco è l'ingaggio più alto tra i calciatori presenti attualmente nella rosa giallorossa e, per tanto, la sua partenza non scontenterebbe nessuno.

A Nicholas Viola non verrà offerto il rinnovo contrattuale, nemmeno a cifre inferiori a quelle attuali e quindi il centrocampista sarà libero di trovarsi una nuova squadra a parametro zero. Sempre in mediana, discorso diverso per Përparim Hetemaj al quale è stato dato tempo fino alla fine del mese per sciogliere le riserve sulla nuova offerta di contratto. Il centrocampista finlandese avrebbe piacere di prolungare la propria esperienza in Italia di un ulteriore anno. A fare le valige, nonostante il gradimento espresso da mister Caserta, dovrebbe essere anche Pasquale Schiattarella: il centrocampista napoletano, protagonista di episodi disciplinari che ne hanno minato il rapporto con la tifoseria, ha in Semplici, suo ex tecnico alla Spal, un grande estimatore ed un suo trasferimento al Cagliari, quindi, non è da escludere; anche l'Empoli ha chiesto informazioni.

Gianluca Lapadula è attualmente l'unico calciatore per il quale il Benevento farebbe uno sforzo nonostante l'ingaggio elevato. All'italo-peruviano potrebbe essere proposto l'allungamento di un anno dell'accordo con la possibilità, quindi, di "spalmare" l'ingaggio. Roberto Insigne ha diversi estimatori in Serie B: su di lui il Brescia ed il Monza stanno facendo più di un pensiero. Il club del presidente Cellino, su indicazione di Inzaghi, potrebbe contattare anche Marco Sau, in scadenza con il sodalizio giallorosso.