Foggia, Pavone si avvicina. Ufficiale l'addio alla Juve Stabia

Adesso è ufficiale: Giuseppe Pavone non è più il direttore sportivo della Juve Stabia. Per il dirigente barlettano è pronto il ritorno a Foggia, dove già nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato come nuovo uomo mercato. Assieme a Pavone vicino anche l'arrivo in panchina di Zdenek Zeman per avviare un nuovo ciclo dopo l'epopea Zemanlandia.

Questo intanto il comunicato della società campana:

"La S.S. Juve Stabia comunica la rescissione contrattuale con il direttore generale e sportivo Giuseppe Pavone. Il club gialloblè ringrazia Pavone per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli un roseo futuro".