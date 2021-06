Dopo una trattativa lampo l'Inter ufficializza l'ingaggio di Hakan Çalhanoğlu.

Cambia il club, non la città. L'ex numero 10 del Milan (172 partite e 32 gol), si trasferisce in nerazzurro a parametro zero. Il 27enne turco ha firmato un contratto triennale.

Attraverso i social Çalhanoğlu ha salutato i suoi ex tifosi e il Milan con un breve messaggio: "Grazie di tutto"