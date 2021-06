Simone Ghidotti, portiere nell'ultima stagione con la Pergolettese in prestito dalla Fiorentina, sarà un nuovo acquisto del Lecco. Il classe 2000 raggiungerà il capoluogo di provincia lombardo insieme ad un atteso ritorno, quello dell'attaccante Doudou Mangni, di ritorno dal prestito al Catanzaro dove nel girone C di Serie C ha raccolto 5 gol in 33 presenze.