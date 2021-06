Potenza, si ripartirà da Romero L'attaccante andrà riscattato a luglio

Il Potenza ripartirà da Niccolò Romero. Il centravanti piemontese è risultato uno dei migliori della categoria per rendimento nell'ultima stagione appena trascorsa e la società rossoblu accontenterà sicuramente Gallo nel confermarlo. Alla riapertura del calciomercato il primo obiettivo è riscattare il cartellino dell'attaccante dal Bari per il valore di 1000 euro. Insieme a Romero potrebbero rivedersi gli altri quattro attaccanti che hanno concluso l'ultimo torneo: Baclet, Salvemini, Mazzeo e Volpe. Anche se quest'ultimo difficilmente rimarrà nel capoluogo di regione. Nella giornata odierna l'associazione "Potenza 1919" riceverà dal presidente Caiata la cessione di una parte delle quote.