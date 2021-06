Benevento. Si allunga la lista dei "corteggiatori" di Letizia

Gaetano Letizia, di professione terzino, è uno degli elementi più corteggiati della rosa del Benevento dopo l'ottimo campionato disputato in Serie A, almeno fino al momento dell'infortunio patito a gennaio.

All'ex Carpi, si sono interessate dapprima Empoli e Salernitana in Serie A; a queste si sono aggiunte, poi, Monza e Brescia in Serie B. L'ultima arrivata nell'elenco delle corteggiatrici è il Cagliari di mister Semplici.

Tuttavia, come ribadito più volte dalla società del presidente Vigorito, sono solo voci di corridoio in quanto di offerte vere e proprie non ne sono arrivate, almeno per il momento. E non ci sarebbero state nemmeno richieste sulla disponibilità o meno a trattare la cessione del laterale basso di Scampia.

La volontà del Benevento sarebbe quella di trattenere Letizia rinnovandogli il contratto in scadenza nel giugno 2022: sarà, infatti, proprio lui uno dei primi ad essere convocato in sede per la discussione del prolungamento contrattuale. Non è detto, ovviamente, che Letizia accetti l'offerta di rinnovo e quindi potrebbe rendersi necessaria una cessione che, quantomeno, porterebbe una plusvalenza nelle casse giallorosse.