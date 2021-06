Benevento. Lapadula-show in Perù-Ecuador: gol e assist per lui

Gianluca Lapadula è stato il protagonista assoluto nel pareggio del suo Perù per 2-2 sul campo dell'Ecuador. L'attaccante del Benevento ha iscritto il suo nome sul tabellino del match realizzando un gol e servendo un assist a Carrillo.

La partita non si era messa bene per il Perù che era andato sotto per 2-0 prima che l'italo-peruviano si scatenasse: prima un sinistro ha dimezzato lo svantaggio e, poi, dopo una serie di dribbling sugli avversari, ha servito una palla facile a Carrillo che ha dovuto solo spingerla in rete.

Grazie a questo pareggio, il Perù aggancia la Colombia al secondo posto del girone B con 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A passare il turno sono le prime quattro di ogni girone, solo la quinta viene eliminata.