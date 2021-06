Real Agro Aversa. De Stefano: "Grazie a tutto il mondo aversano"

Con una toccante lettera pubblicata sulla pagina ufficiale del Real Agro Aversa, mister Antonio De Stefano ha comunicato il suo addio al club aversano dopo averlo portato alla salvezza in Serie D. Queste le belle parole dell'ormai ex tecnico aversano.

Non mi piacciono gli addii. Quindi arrivederci a tutti!

E’ stato un anno difficile, sotto tutti i punti di vista, oltre che calcistico soprattutto a livello personale come tutti ben sanno. Proprio per questo era giusto fermarsi adesso, dopo aver raggiunto un grande traguardo. Tutti insieme, nessuno escluso!

Sarò grato a vita al Presidente Guglielmo Pellegrino per avermi dato la possibilità di sedere su una delle panchine più prestigiose della Campania, e per giunta in serie D, categoria nella quale il sottoscritto era esordiente!

Grazie anche per avermi fatto da scudo nei momenti difficili che sono successi durante l’anno.

Un ringraziamento particolare a tutta la società. Grazie ai Direttori, al segretario, al vice Presidente, ai fiseotarapisti, ai medici e al magazziniere. Senza il loro aiuto questo grande traguardo non sarebbe stato possibile.

Permettetemi un grande ringraziamento a tutto il mio staff che con grande abnegazione nel proprio lavoro mi ha sostenuto e aiutato in questo percorso di crescita per tutti noi, con delle vittorie indimenticabili.

Grazie alla magnifica tifoseria dell’Aversa, che nelle ultime due gare ha dimostrato tutta la sua forza. Avevo fatto una promessa, e l’ho mantenuta. È stato un grande onore difendere questi colori!!

Ultimo ringraziamento, ma non per ordine di importanza va fatto ai miei giocatori. Perché gran parte del merito è vostro, avete dimostrato oltre ad essere dei grandi uomini, senso di appartenenza e grande professionalità.

Non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che avete fatto!

Resto il primo tifoso dell’Aversa: un normanno non molla mai!!

Mister Antonio De Stefano