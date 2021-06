Nuovo colpo in vista per il Gubbio. Il club rossoblu, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, è ad un passo da Mamadou Bara Ngom. L'ala classe 2000, durante questa stagione ha messo a segno 10 reti in 33 presenze con la maglia della Folgore Caratese in Serie D. Ultimi dettagli da limare, ma il più è stato fatto; il ragazzo scuola Milan è pronto per volare in Umbria.