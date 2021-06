Un prestito per crescere e maturare. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il portiere di proprietà del Pescara, Alessandro Sorrentino, potrebbe esser girato in prestito all'Arezzo. Il classe 2002, lo ricordiamo, è stato tra i protagonisti della squadra che ha vinto il campionato Primavera 2 e la Supercoppa di categoria.