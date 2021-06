Pol.Santa Maria: separazione ufficiale con mister Esposito

La Polisportiva Santa Maria comunica che si è interrotto il rapporto di collaborazione con l’allenatore Gianluca Esposito.

“Avremmo voluto continuare il percorso intrapreso un anno fa con l’allenatore Gianluca Esposito – afferma il presidente Francesco Tavassi – ma per poterlo fare è necessaria la volontà di entrambe le parti. Mister Esposito ci ha comunicato di dover lasciare la guida tecnica della Polisportiva Santa Maria al termine della stagione sportiva. Ci spiace molto questa sua volontà perché era nostra intenzione portare avanti il progetto tecnico avviato, che ha consentito al club di ben figurare già al suo primo anno assoluto in serie D. A lui vanno i ringraziamenti di tutta la famiglia della Polisportiva e i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera”.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE