Benevento. Montipò in partenza? Foggia ha individuato il successore

Tra i pezzi pregiati del mercato in uscita del Benevento c'è il portiere Lorenzo Montipò, protagonista nelle ultime stagioni tra i pali giallorossi. Sull'estremo difensore ex Novara c'è da tempo il forte interesse del Torino, la cui guida tecnica è stata affidata ad Ivan Juric. La società del presidente Cairo, però, prima di presentare una offerta ufficiale per Montipò al Benevento, ha bisogno di vendere Salvatore Sirigu, attualmente impegnato con la Nazionale italiana nel campionato Europeo. Il club giallorosso vaglierà offerte che non scendano sotto i 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda la successione nella porta del Benevento, il D.s. Foggia ha già individuato il successore di Montipò: il profilo corrisponde a quello di Alberto Paleari, cartellino di proprietà del Genoa ma ultime stagioni al Cittadella. Ventotto anni, nativo di Giussano, Paleari ha vinto il titolo di miglior portiere della Serie B, votato da allenatori e giornalisti, nella stagione 2018/19. I rapporti tra la società del presidente Vigorito e quella del presidente Preziosi sono ottimi dopo l'affare che portò il brasiliano Sandro in rossoblù e Riccardo Improta in giallorosso quindi un accordo non dovrebbe essere difficile: a fare la differenza, semmai, sarà l'elemento tempo visto che sul portiere ci sono anche altre squadre, come il Crotone, pronte ad offrire a Paleari una maglia da titolare.