L'associazione Potenza 1919 entra ufficialmente nel club rossoblu

L’associazione “Potenza 1919” è entrata ufficialmente nel Potenza Calcio. L’accordo è stato siglato dal notaio Enrica Corrado, alla presenza del presidente del club rossoblu Salvatore Caiata e il rappresentante dell’associazione Franco Pace per la cessione gratuita del 15% delle quote del numero uno della società agli imprenditori potentini. Dal punto di vista amministrativo cambiano due ruoli: Daniele Flammia da amministratore unico diventa amministratore delegato, mentre suo vice è stato nominato Cristiano Laviero. Mentre ci sono indiscrezioni per la carica dei due vicepresidenti: Franco Pace e Michele Falasca potrebbero assumere la carica.