Potenza, la priorità per il mercato è il difensore: in pole Redolfi

Il primo reparto da completare è quello dei difensori. La prima richiesta di Gallo manifestata al presidente Caiata è affiancare Gigli nel pacchetto arretrato. Secondo Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata è in pole position tra gli obiettivi il capitano della Vibonese Alex Redolfi, che il tecnico di Bollate conosce bene, per i trascorsi prima negli Allievi Nazionali e poi Primavera dell'Atalanta. Ma non è il solo difensore che il Potenza sta puntando: ci sono Andrea Titino nell'ultima stagione al Cosenza in B, Matteo Piacentini del Teramo scuola Sassuolo e Stefano Scognamillo ritornato all'Alessandria dopo il prestito a Catanzaro.