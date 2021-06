Picerno, confermata la fiducia al dg Greco anche per l'anno prossimo

Conclusa la stagione calcistica 2020-2021, con il secondo posto in classifica grazie ad una cavalcata straordinaria nel girone del ritorno e con la vittoria dei playoff di Serie D (girone H), il Picerno, come anticipato nei giorni scorsi, è già a lavoro per la nuova stagione calcistica. Per la stagione 2021-2022, la società sarà guidata ancora dal direttore generale Vincenzo Greco, che ha accolto con grande soddisfazione, positivamente, la richiesta del presidente Donato Curcio di continuare a guidare la Società. "Ringrazio il Presidente per la rinnovata fiducia accordatami, è un vero piacere poter proseguire questo percorso iniziato due anni fa. Si tratta della naturale prosecuzione di quanto fatto finora, sono molto soddisfatto del lavoro svolto in questi due anni e il Picerno è cresciuto tanto, ma c'è ancora tanto da fare per poter raggiungere obiettivi sempre più importanti. Adesso inizia un altro percorso che porterà questa società a crescere ancora di più a livello organizzativo e gestionale e quindi verrà ampliato l'organigramma societario con l'inserimento di nuove figure professionali oltre a premiare quei collaboratori a noi vicini da anni assegnando loro mansioni più importanti. Appena terminati i play-off, mi sono già messo a lavoro per la costruzione della squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato cercando profili utili a rinforzare ulteriormente la rosa che vedrà la riconferma di molti elementi. Vogliamo continuare il cammino esaltante fatto nel girone di ritorno". "Come detto dal presidente - ha concluso il dg Greco - abbiamo programmi importanti. Continueremo a lavorare con grande umiltà per raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi per il Picerno, per Picerno e per tutti i nostri tifosi".

Ufficio Stampa Az Picerno