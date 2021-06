Potenza, oggi ci sarà la quarta iscrizione di fila alla Serie C

Il Potenza è pronto per la quarta partecipazione di fila alla Serie C. La quinta stagione con il presidente Salvatore Caiata alla guida sta per iniziare. In giornata l’ad Daniele Flammia consegnerà materialmente nella sede della Lega a Firenze il plico contenente l’iscrizione alla Lega Pro. Per domani è fissato un primo incontro alle 16 voluto dall’Assessore allo Sport Patrizia Guma che è riuscita a mettere intorno a un tavolo il Potenza e l’intero gruppo dei responsabili dei settori tecnici, l’edilizia, il traffico, il verde e l’urbanistica. Sarà l’occasione utile per capire se il lavoro fatto finora dall’ingegner Nino Pomarico e dall’architetto Paolo Cantisani può proseguire e in che modo si può far partire l’iter burocratico. Per la difesa spunta un altro nome: Filippo Damian, fresco vincitore di campionato con la Ternana, ma con Gallo anche a Como nella stagione 2016-17. Dopo di allora anche a Siena e Pordenone, prima dell’esperienza in Umbria.