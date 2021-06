Benevento. Trust Salernitana non convince la FIGC: la situazione

La situazione legata alla Salernitana e al trust creato per amministrarla fino alla cessione da parte degli attuali proprietari, Lotito e Mezzaroma, tiene vive le speranze del Benevento, seppure poche, di partecipare alla prossima Serie A.

La Figc vuole vederci chiaro prima di dare l'"ok" definitivo e, al momento, parrebbero esserci alcuni punti da chiarire legati anzitutto ai trustee, cioè alle persone che Lotito e Mezzaroma hanno individuato per amministrare il fondo, e poi riguardanti anche la durata del trust e l'indipendenza dello stesso dalla vecchia proprietà. La normativa della Federazione prevede, in questi casi, che coloro i quali saranno chiamati ad amministrare il trust debbano essere persone "lontane" dalla proprietà attuale, condizione che parrebbe non essere soddisfatta.

La Federcalcio potrebbe anche accettare l'iscrizione della Salernitana, da effettuare entro questa sera, con riserva ma la decisione definitiva andrà comunque presa entro il prossimo 8 luglio: in 10 giorni, quindi, si conoscerà il destino della Salernitana e, di conseguenza, anche quello del Benevento.