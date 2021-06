Casertana. Manca la fidejussione per l'iscrizione al campionato di C

Le speranze di vedere la Casertana ai nastri di partenza della prossima Serie C sono davvero ridotte: la notizia, giunta poco fa, è che la società del presidente D'Agostino non è riuscita ad ottenere la fideiussione bancaria necessaria per l'iscrizione al campionato.

La stessa società ha comunque presentato la documentazione utile alla richiesta di iscrizione ed è pronta a proporre ricorso portando come prova gli assegni circolari che erano stati emessi proprio per coprire la garanzia fideiussoria. Tuttavia, appare poco probabile l'accoglimento di un simile ricorso, visti anche i precedenti occorsi ad altre squadre.