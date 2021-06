Potenza, le congratulazioni della Guma per la quarta iscrizione alla C

Congratulazioni da parte dell'Assessore allo Sport Patrizia Guma per la quarta iscrizione consecutiva alla Serie C del Potenza. Con un post su Facebook si é complimentata con la società rossoblù per il proseguimento del progetto rossoblu in Lega Pro. Questo il testo pubblicato: "Accolgo con grande soddisfazione la notizia del perfezionamento dell'iscrizione del Potenza Calcio al Campionato di Serie C, categoria nella quale milita da 4 anni consecutivi. È questo un tassello fondamentale per il rilancio di un progetto sportivo che vedrá da questa stagione protagonista anche l'Associazione 1919 costituita da un gruppo di imprenditori potentini decisi a dare un sostegno determinante al calcio potentino. Nel fare il mio in bocca al lupo al Presidente Caiata, mi auguro che questo percorso possa contemplare, accanto ad ambiziosi obiettivi calcistici, anche il progetto di ampliamento e di riqualificazione dello stadio Alfredo Viviani, in piena sinergia con l'Amministrazione comunale. Il mio auspicio, infine, è che il Potenza Calcio possa disputare una stagione sportiva coinvolgente ed esaltante per i tifosi e l'intera città di Potenza".