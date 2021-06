Serie A. Figc boccia trust della Salernitana: c'è tempo fino a sabato

La Figc, come riportato da poco dall'Ansa, ha bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalla Salernitana: la Federcalcio ha concesso fino a sabato alle ore 20 per porre rimedio alle problematiche sollevate.

La Federazione ha evidenziato che, in base al "processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio "blind trust". La Federcalcio rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

Il Benevento resta dunque "alla finestra" in attesa della conclusione della vicenda per conoscere il proprio futuro.