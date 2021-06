Potenza, Caiata: "Toccherà a voi tifosi confermare il vostro appoggio"

"Ci aspetta un campionato bellissimo, entusiasmante e pieno di impegni. Siamo prontissimi a questa nuova avventura, a breve partirà la campagna abbonamenti e toccherà a voi tifosi confermarci il vostro appoggio". E’ il videomessaggio del presidente del Potenza Salvatore Caiata dopo la pratica completata da Enzo Summa e dalla segretaria Carolina Barone e consegnata a mano dall’ad Daniele Flammia per l’iscrizione al campionato di Serie C. Gli adempimenti sono stati i seguenti: fideiussione da 350 mila euro, tutte le certificazioni per gli impianti sportivi, la quota di iscrizione (60 mila rateizzabile) e la documentazione che attesti il pagamento di tutti gli stipendi fino al mese di maggio.