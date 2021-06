Benevento. Mercato in stand-by in attesa della vicenda Salernitana

Il mercato del Benevento, in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda Salernitana, può dirsi in stand-by dopo gli arrivi ormai quasi sicuri di Elia e Calò.

La società giallorossa, infatti, potrebbe decidere di aspettare fino al prossimo sabato prima di portare a compimento le trattative in essere, sia in entrata che in uscita, in modo da conoscere con certezza il proprio futuro. Dovesse, infatti, essere bocciato il trust della Salernitana, i giallorossi avrebbero diritto alla riammissione in Serie A proprio al posto dei granata e, quindi, potrebbe cambiare nettamente la strategia da tenere sul mercato.

I papabili a lasciare il Sannio, nel caso dovesse essere confermata la Serie B, sarebbero Glik, Ionita e Dabo, i cui ingaggi sono fuori portata per la Serie B. Un discorso a parte potrebbe essere fatto per Lapadula che piace molto sia alla società che al nuovo tecnico e per il quale si aspetterà il ritorno dalla Coppa America prima di prendere una decisione definitiva.