Nuovo colpo in arrivo per l'ambiziosa Viterbese. Il club gialloblu, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sta ultimando in queste ore l'operazione che porterà Riccardo Calcagni alla corte di mister Dal Canto. Il centrocampista classe '94, tra i punti fermi del Matelica della scorsa stagione, dovrebbe firmare un contratto biennale con la società laziale.