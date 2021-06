Cavese: speranze ridotte per la riammissione in Serie C

La strada che porta a una ipotetica quanto improbabile riammissione in Serie C per la Cavese è sempre più in salita.

Il 28 giugno scadevano i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al prossimo campionato di terza serie. Tra le aventi diritto, hanno presentato domanda con documentazione completa 50 club su 51, problemi solo per la Casertana (niente fideiussione) che presenterà ricorso. La Covisoc esaminerà tutte le domande e darà i suoi verdetti, previsti per l'8 luglio.

Dalle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sembra che Paganese e Campobasso possano avere delle difficoltà (la prima per problemi fiscali, la seconda per divergenze tra i soci), ma entrambe le società mostrano ottimismo per la risoluzione delle problematiche. Da verificare anche la posizione del Gozzano che potrebbe rinunciare (le squadre promosse dalla D hanno tempo fino al 5 luglio per presentare la documentazione necessaria).

Per delle ipotetiche riammissioni, in attesa di una graduatoria ufficiale, dovrebbero essere in pole Lucchese, Fano e Arezzo qualora ci fossero posti vacanti.

Speranze quindi ridotte al lumicino per la Cavese, proiettata al campionato di Serie D.