Real Agro Aversa. Scelto il successore di De Stefano: torna Sannazzaro

Un anno e tre mesi fa la sua ultima partita in panchina con i colori del Real Agro Aversa. “Ma sembra che non sia mai andato via, ho vissuto anche l’ultima stagione da tifoso granata. Ho tifato Aversa e ora sono felice di ritornare per difendere questi magnifici colori”.

Ad affermarlo Giovanni Sannazzaro, che torna ad essere il timoniere del Real Agro Aversa. Dalla Promozione alla Serie D con nel mezzo la straordinaria salvezza ottenuta da De Stefano che “ha fatto un lavoro eccezionale. Con tante difficoltà, tra Covid e girone pugliese infernale, è riuscito a centrare l’obiettivo regalando gioie immensi ai tifosi”. Ora la sfida della D dopo una lunga chiacchierata col presidente Guglielmo Pellegrino e il direttore sportivo Paolo Filosa che lo hanno fortemente voluto alla guida del gruppo che affronterà il prossimo campionato: “Mi hanno emozionato le parole del presidente che mi ha fatto capire di essere un componente della famiglia Real Agro Aversa. Con questa squadra abbiamo ottenuto grandi vittorie e speriamo di poterlo fare anche in Serie D. Non parlo ancora di obiettivi ma di certo vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza prima di guardare poi, eventualmente, ad un campionato diverso. Ho accettato Aversa in Promozione e sono onorato di poterla guidare in D ma penso che il calcio sia uguale in ogni categoria. Anche io sarò alla prima esperienza in questa serie ma sono pronto perché ritengo che, come dimostrato dal mio predecessore, a pagare a fine anno è sicuramente il lavoro. Dalla Serie A alla terza categoria bisogna preparare al meglio le partite per poterle vincere, è inutile dire il contrario. Le gare della domenica si vincono solo se si è lavorato alla grande durante la settimana. Noi ci faremo trovare pronti e saremo protagonisti”.

Sul girone è chiaro: “Preferirei il siciliano”, mentre sull’inizio della stagione dice che “probabilmente partirà la prima settimana di agosto”. Presentazione ufficiale sabato 3 luglio, alle 11.30, allo stadio "Bisceglia".