Benevento. Le prospettive di mercato cambiano in base alla categoria

Dovesse essere riammesso in Serie A, il mercato del Benevento cambierebbe radicalmente rispetto a quello prospettato per la B: l'unica certezza sarebbe quella di mister Fabio Caserta in panchina.

Sono state messe in stand-by le trattative già avviate almeno fino a sabato, data entro la quale la Salernitana è chiamata a modificare il trust presentato alla FIGC in base proprio ai rilievi effettuati dalla stessa Federazione.

Anche gli acquisti di Elia e Calò, già chiusi e per i quali si aspetta solo di depositare i documenti in Lega, sono stati messi in pausa in attesa degli sviluppi legati alla situazione in casa granata: dovesse essere Serie A, i due potrebbero non essere più tesserati. Anche per il difensore Talbi vale lo stesso discorso: il suo arrivo era stato pianificato quando la squadra giallorossa militava in massima serie ed il franco-marocchino non è disposto a scendere in B; per lui si prospetta un prestito all'estero in una società che militi in massima serie nel caso in cui il Benevento resti in B, viceversa sarebbe aggregato alla rosa di mister Caserta.

Anche il mercato in uscita cambierebbe radicalmente: in caso di permanenza in massima serie potrebbero essere riviste le cessioni di elementi come Glik, Ionita, Dabo e Lapadula (quest'ultimo potrebbe restare anche in caso di Serie B facendo uno sforzo per quanto riguarda l'ingaggio). L'unico elemento che potrebbe comunque cambiare maglia è Pasquale Schiattarella, che ha registrato gli interessamenti di Venezia, Empoli e Cagliari, sul quale pesano le vicende disciplinari della scorsa stagione.