De Laurentiis: "Spalletti giusto per Napoli. Insigne?A fine Europeo.."

Dopo un lungo silenzio Aurelio De Laurentiis torna a parlare in conferenza stampa. Il patron ha parlato del nuovo allenatore Spalletti e del capitano Insigne:

"Spalletti ha sempre avuto la mia stima, prima che allenasse la Roma, era ancora sotto contratto in Russia, mi venne a trovare e mi disse che non poteva muoversi ancora per x tempo e virammo non mi ricordo su Benitez o su Sarri. Ho sempre avuto grande considerazione, lo trovo giusto per il Napoli, sa allenare le squadre molto bene, contro di lui non è mai stato semplice. Ha saputo gestire anche situazioni difficili, sia all'Inter che alla Roma, in tempi dove la mancanza della proprietà non chiariva le cose nello spogliatoio e lui si è comportato molto bene.

Con Insigne non ci siamo proprio visti, la necessità di finire il campionato, il ritiro con la nazionale, non voler ad un certo punto diciamo scasinare la situazione e abbiamo detto finito l'Europeo ci incontreremo, parleremo e sarà quello che sarà".