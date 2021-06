Nuove idee di mercato per il Potenza: Costa Ferreira e Santoro

Sono due i nuovi obiettivi per il Potenza. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna dal Quotidiano del Sud edizione Basilicata sarebbero Pedro Miguel Costa Ferreira e Salvatore Santoro le idee per questo mercato estivo. Il primo, 30 anni, trequartista, é un profilo di primissimo piano, che ha giocato quasi 100 partite in B con l’Entella, prima di girovagare per i campi di C dove è riuscito a vincere il torneo con il Trapani prima dei due anni con il Teramo. Nell’ultima stagione per lui 6 gol e 8 assist in 33 presenze. Il secondo, 23 anni, giovane regista, é da tre anni da titolare con la Casertana.