Il Monopoli sceglie ancora Villa d'Agri per il ritiro precampionato

Per il secondo anno consecutivo sarà Villa D’Agri (650 m/s.l.m.) frazione del comune di Marsicovetere, la sede del ritiro precampionato del Monopoli in vista della stagione 2021/22.

I ragazzi di mister Colombo si ritroveranno il 20 luglio a Monopoli per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici e dopo due giorni si trasferiranno nella provincia di Potenza per dare il via alla preparazione. Le sedute di allenamento si svolgeranno presso lo stadio comunale “Francesco Sanchirico” per tutta la durata del ritiro, che si terrà dal 22 luglio al 24 agosto; inoltre, durante la permanenza in Basilicata, i biancoverdi potranno usufruire del campo in erba naturale di Grumento Nova.

La S.S. Monopoli 1966 ringrazia l’amministrazione comunale di Villa D’Agri-Marsicovetere, nelle figure del Sindaco Marco Zipparri e degli Assessori Michele Varalla e Sesto Solimando per l’ottima accoglienza ricevuta e l’ospitalità dimostrata durante la visita del General Manager Fabio De Carne, il Segretario Generale Giuseppe Sipone ed il responsabile delle attività solidali Rocco Galasso. Durante il ritiro si terranno una serie di iniziative sociali che saranno rese note nel corso di una conferenza stampa in terra lucana.

Le date delle amichevoli saranno comunicate prossimamente.

Ufficio Stampa Monopoli Calcio