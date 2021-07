Benevento. Tante pretendenti per Lapadula, il sostituto c'è già

Il mercato del Benevento, vista la situazione legata alla Salernitana ed al possibile ripescaggio in A dei giallorossi, è da considerarsi in stand-by almeno fino a sabato, data nella quale la società granata è obbligata a presentare il trust rivisto secondo le indicazioni date dalla Federcalcio.

Al momento si registrano, quindi, solo interessamenti e voci per i calciatori attualmente nella rosa della della Strega. Uno dei più attenzionati è certamente Gianluca Lapadula, l'attaccante italo-peruviano che proprio con la nazionale sudamericana sta mettendo ulteriormente in mostra le sue capacità. Su di lui si registra l'interesse di diverse squadre tra serie A e serie B: l'Empoli lo ha individuato come possibile rinforzo per la massima serie così come Parma e Monza per la cadetteria. Sono proprio i brianzoli i maggiori corteggiatori dell'ex Lecce vista la stima per lui da parte del presidente Berlusconi e dell'A.d. Galliani che lo ebbero alle loro dipendenze già dai tempi del Milan. Inoltre, il nuovo allenatore biancorosso, Giovanni Stroppa, lo ha segnalato come un possibile obiettivo di mercato.

Per il Benevento Lapadula è uno dei pochi calciatori per i quali potrebbe essere fatto uno sforzo per trattenerlo: lo sforzo riguarderebbe l'ingaggio percepito che, per non gravare eccessivamente sulle casse, potrebbe essere "spalmato" prolungando di una ulteriore stagione il contratto in essere. Se, poi, si dovesse arrivare alla cessione, la società giallorossa preferirebbe, ovviamente, non rinforzare le dirette concorrenti in Serie B e, quindi, cederlo in massima serie oppure all'esterno.

In caso di partenza di Lapadula, il Benevento avrebbe già in casa il sostituto: si tratta di Gabriele Moncini, la cui scorsa stagione è stata costellata di infortuni ma che in Serie B ha già dimostrato, indossando la maglia del Cittadella, di avere peso specifico e qualità realizzative. Il D.s. Foggia, sotto questo punto di vista, potrebbe sentirsi tranquillo e concentrare, dunque, le priorità sugli altri reparti.