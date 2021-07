Clamoroso a Cerignola: Danilo Quarto vuole l'Audace

Possibile svolta societaria in casa Audace Cerignola. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sarebbe vicino l'ingresso in società di Danilo Quarto, ex presidente della United Sly.

Imprenditore originario di Bari, nel mondo del calcio Quarto ha dato il via al progetto United Sly, iscrivendo la compagine biancorossa in Terza Categoria, portandola fino all'Eccellenza, prima del trasferimento nella città di Trani.

Quarto nei prossimi giorni potrebbe rilevare la società presieduta da Luigi Caterino, dando così il via ad una nuova era e ad una sessione estiva di mercato che si preannuncia essere molto scoppiettante. Sono attese novità nelle prossime ore.