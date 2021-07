Picerno, riconfermato anche il preparatore dei portieri Clementelli

Il Picerno, nella persona del Direttore Generale Vincenzo Greco, ha reso noto la riconferma di Antonio Clementelli nel ruolo di preparatore dei portieri. Classe 1983, è al secondo anno consecutivo con il club melandrino, dopo le importanti esperienze con il Francavilla in D e con la Virtus Francavilla in Lega Pro, dove ha raggiunto i play-off. Ha frequentato a Coverciano il corso per allenatore di portieri di prima squadra.

Ufficio Stampa Az Picerno