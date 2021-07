Potenza, obiettivi di mercato e partenze Mazzeo piace alla Juve Stabia

Da oggi si è appena aperta la campagna acquisti estiva e terminerà il 31 agosto. Tra obiettivi e partenze è sicuramente protagonista il Potenza. Cominciando da Niccolò Romero per il quale la società ha comunicato in Lega la clausola di trasferimento in prestito al club rossoblu e che prevedeva il riscatto a prezzo simbolico. Sui taccuini della società l'intenzione è di chiudere per il trequartista Costa Ferreira del Teramo e il centrocampista Filippo Damian della Ternana. Un pensiero è stato fatto anche per Carlo Ilari in uscita del Teramo, che in terza serie ha raggiunto un buon bottino di presenze. In uscita ci sono Iuliano e Viteritti rientrati dal prestito al Monopoli, Ricci verso la Pro Vercelli che ha però un altro di contratto. Vivo è l'interesse per Fabio Mazzeo della Juve Stabia, che già a gennaio era stato nel mirino della società campana, prima di svincolarsi dal Livorno e approdare in maglia rossoblu.