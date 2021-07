Grandi manovre in casa Taranto in vista della prossima stagione in Serie C. Vicino all'approdo in rossoblu il centrocampista offensivo del Lavello Lorenzo Longo, mentre sempre al club lucano sono state chieste informazioni sull'attaccante Lorenzo Liurni. Entrambi protagonisti in gialloverde, c'è la possibilità di vederli insieme sullo Ionio.